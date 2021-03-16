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15:26   16 Марта 2021
Общество

Госдума РФ приняла закон о просветительской деятельности в третьем чтении

Госдума РФ приняла закон о просветительской деятельности в третьем чтении

Законопроект о просветительской деятельности приняли в Государственной думе РФ в ходе третьего чтения.

Инициатива поступила от группы депутатов из комиссий по расследованию вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России в ноябре прошлого года. Согласно документу, Кабмин РФ получает полномочия определять порядок и условия просветительской деятельности.

Также закон запрещает применять такую деятельность для разжигания конфликтов. Высшие учебные заведения должны будут получать заключения Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ для подписания соглашения о сотрудничестве с другими государствами.

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#закон #госдума рф #просветительская деятельность

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