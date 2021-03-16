15:18 16 Марта 2021Армия
В НАТО обеспокоены сближением России и Китая
Усиление Китая и "напористое поведение России" вызывают серьезные опасения у стран-участниц НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Усиление Китая и "напористое поведение России" вызывают серьезные опасения у стран-участниц НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, возросшее число совместных военных учений Китая и России станет угрозой для НАТО в ближайшем будущем.
"Важно, чтобы НАТО продолжала адаптироваться и реагировать на более сложную обстановку в области безопасности", — сказал он.
Кроме того, Столтенберг отнес к ключевым угрозам для стран Альянса терроризм, кибератаки и климатические изменения.