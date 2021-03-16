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15:18   16 Марта 2021
Армия

В НАТО обеспокоены сближением России и Китая

В НАТО обеспокоены сближением России и Китая

Усиление Китая и "напористое поведение России" вызывают серьезные опасения у стран-участниц НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, возросшее число совместных военных учений Китая и России станет угрозой для НАТО в ближайшем будущем.

"Важно, чтобы НАТО продолжала адаптироваться и реагировать на более сложную обстановку в области безопасности", — сказал он.

Кроме того, Столтенберг отнес к ключевым угрозам для стран Альянса терроризм, кибератаки и климатические изменения.

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#россия #нато #китай

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