В НАТО обеспокоены сближением России и Китая

Усиление Китая и "напористое поведение России" вызывают серьезные опасения у стран-участниц НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Усиление Китая и "напористое поведение России" вызывают серьезные опасения у стран-участниц НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, возросшее число совместных военных учений Китая и России станет угрозой для НАТО в ближайшем будущем.

"Важно, чтобы НАТО продолжала адаптироваться и реагировать на более сложную обстановку в области безопасности", — сказал он.

Кроме того, Столтенберг отнес к ключевым угрозам для стран Альянса терроризм, кибератаки и климатические изменения.