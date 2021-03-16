Губернатор Подмосковья дал детям рекомендации, как избежать травли в школе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посоветовал детям, которые столкнулись с травлей в школе, не пускать ситуацию на самотек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посоветовал детям, которые столкнулись с травлей в школе, не пускать ситуацию на самотек.

Школьники, которые сталкиваются с травлей и буллингом, ни в коем случае не должны в одиночку переживать это, считает Воробьев. Об этом он рассказал в интервью тиктокеру Арине Ростовской.

Губернатор назвал два пути решения данной проблемы: обратиться за помощью или разобраться с ситуацией самостоятельно. Ребенок должен давать отпор, но не допускать того, чтобы его ломали морально и физически. Преподаватели обязаны контролировать ситуацию и не допускать подавление личности учеников, передает телеканал "360".