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15:11   16 Марта 2021
Общество

Губернатор Подмосковья дал детям рекомендации, как избежать травли в школе

Губернатор Подмосковья дал детям рекомендации, как избежать травли в школе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посоветовал детям, которые столкнулись с травлей в школе, не пускать ситуацию на самотек.

Школьники, которые сталкиваются с травлей и буллингом, ни в коем случае не должны в одиночку переживать это, считает Воробьев. Об этом он рассказал в интервью тиктокеру Арине Ростовской.

Губернатор назвал два пути решения данной проблемы: обратиться за помощью или разобраться с ситуацией самостоятельно. Ребенок должен давать отпор, но не допускать того, чтобы его ломали морально и физически. Преподаватели обязаны контролировать ситуацию и не допускать подавление личности учеников, передает телеканал "360".

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#подмосковье #школа #травля

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