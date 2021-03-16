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15:09   16 Марта 2021
Армия

Великобритания подтвердила планы по увеличению ядерного потенциала страны

Великобритания подтвердила планы по увеличению ядерного потенциала страны

Власти Соединенного Королевства планируют увеличить общее количество ядерных боеголовок с нынешних 180 до 260 штук.

Такое решение Лондон принял на фоне увеличившегося количества "технологических и доктринальных угроз", исходящих со стороны ряда государств.

Кроме того, в обзоре вопросов безопасности и внешней политики королевства указывается, что основная террористическая угроза государству исходит от исламистов. Опасения вызывают также сторонники крайне правых движений.

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