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14:57   16 Марта 2021
Общество

Twitter могут заблокировать в России через месяц

Twitter могут заблокировать в России через месяц

Роскомнадзор пригрозил заблокировать социальную сеть Twitter в России через месяц, если администрация платформы не удалит запрещенную на территории страны информацию.

Как заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин, сервис может избежать полной блокировки, если будет соблюдать требования российского законодательства.

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации", — заявил замглавы Роскомнадзора в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ведомство замедляло работу Twitter в России 10 марта из-за не до конца проделанной работы модераторов площадки по блокировке незаконного контента.

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#twitter #роскомнадзор #блокировка

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