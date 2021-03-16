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14:53   16 Марта 2021
Общество

Оперштаб РФ продлил запрет на авиасообщение с Великобританией

Оперштаб РФ продлил запрет на авиасообщение с Великобританией

Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения COVID-19 в России принял решение продлить еще на месяц приостановку авиасообщения с Великобританией.

Россияне не смогут попасть в Великобританию до 16 апреля 2021 года включительно. Оперштаб объясняет свое решение стремлением "обеспечить защиту здоровья населения".

По состоянию на 16 марта тесты на коронавирусную инфекцию нового типа подтвердились еще у 9393 россиян. Свежие данные за минувшие сутки ранее предоставил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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