14:53 16 Марта 2021Общество
Оперштаб РФ продлил запрет на авиасообщение с Великобританией
Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения COVID-19 в России принял решение продлить еще на месяц приостановку авиасообщения с Великобританией.
Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения COVID-19 в России принял решение продлить еще на месяц приостановку авиасообщения с Великобританией.
Россияне не смогут попасть в Великобританию до 16 апреля 2021 года включительно. Оперштаб объясняет свое решение стремлением "обеспечить защиту здоровья населения".
По состоянию на 16 марта тесты на коронавирусную инфекцию нового типа подтвердились еще у 9393 россиян. Свежие данные за минувшие сутки ранее предоставил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.