Украина вооружила свои ВМС опытными образцами ракетного комплекса "Нептун"

Опытные образцы берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун" поступили на вооружение ВМС Украины.

Опытные образцы берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун" поступили на вооружение ВМС Украины.

Украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что появление этих ракет на вооружении страны "увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море". По его словам, "Нептун" станет замыкающим звеном "единой системы обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря".

Стоит напомнить, что еще летом 2019 бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов окрестил ракеты этого комплекса так называемым "уничтожителями" Крымского моста. По его словам, РК-360МЦ "Нептун" способен расправиться с мостом всего за несколько минут.

Отмечается, что новые украинские ракеты отличаются боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета — от трех до десяти метров над уровнем моря. Стоит подчеркнуть, что ранее украинские власти неоднократно угрожали России применением этого оружия.