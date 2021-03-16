Sohu: провальный блицкриг Украины в Донбассе закончится потерей Мариуполя

По мнению экспертов, донбасское ополчение не заставит себя ждать и нанесет мощный контрудар по Мариуполю.

Попытка Украины провести операцию в Донбассе обернется для нее провалом, в результате чего Киев не только не установит контроль над регионом, но и потеряет Мариуполь. С таким прогнозом выступили аналитики китайского издания Sohu.

Ранее «Страна.ua» со ссылкой на источники на передовой сообщила, что украинские войска в Донбассе приведены в полную боевую готовность. По словам одного из офицеров, перемирие фактически закончилось в конце января.

«В окопах каждый день — по две инспекции из штабов. Причем проверяют не соблюдение условий перемирия, как раньше, а укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия», — рассказал источник.

Ряд экспертов уже не сомневается в том, что украинские власти готовятся к наступлению. С этим согласны и китайские журналисты, полагающие, что Вооруженные силы Украины попытаются ударить по позициям ЛДНР с участием большого количества танков.

«Украинское командование рассчитывает на стремительный блицкриг. В Киеве надеются мощными ударами рассечь группировку противника и отрезать главные транспортные магистрали и логистические узлы», — приводит содержание публикации «ПолитРоссия».

Киев намеревается завершить операцию за 3-5 дней, отметили в Sohu. У этой попытки может быть два варианта развития событий, причем оба плохо кончатся для Украины. Армия страны едва ли может решать столь сложные боевые задачи, констатировали эксперты.

С одной стороны, военная кампания может превратиться в затяжной конфликт, в котором перспективы для ВСУ — довольно сомнительны. С другой — из-за провального блицкрига Украина попросту лишится части своих же территорий. Донбасское ополчение нанесет мощный контрудар вдоль Азовского моря и возьмет Мариуполь.

«Контратака вдоль Азовского моря позволит взять под контроль Мариуполь и выйти к Крыму», — не сомневаются в Sohu.

Впрочем, 16 марта советник главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович пообещал не бомбить Донбасс. По его словам, Киев не планирует переходить в наступление (вопреки сообщениям в СМИ), а придерживается политико-дипломатического пути решения конфликта.