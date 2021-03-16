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14:24   16 Марта 2021
Политика

Госдума РФ приняла во II чтении закон об ответственности за реабилитацию нацизма

Госдума РФ приняла во II чтении закон об ответственности за реабилитацию нацизма

Законопроекты об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма были приняты во втором чтении.

Согласно новой законодательной норме, лица, публично реабилитирующие нацизм, могут получить в качестве наказания до пяти лет лишения свободы, а также штраф в размере до 5 миллионов рублей.

Кроме того, были внесены поправки в Уголовный кодекс РФ о публичном оскорблении памяти ветеранов. За такую провинность злоумышленник может заплатить штраф в размере до 3 миллионов рублей.

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