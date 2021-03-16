Глобальный пузырь. План спасения Байдена загоняет экономику США в угол

Аналитики The National Interest сравнили экономическую ситуацию в США с положением страны накануне Великой депрессии.

Американская экономика находится в опасности. Влияние пандемии коронавируса заставило новоиспеченного президента США Джо Байдена пойти на серьезный шаг: полностью изменить подход к денежно-кредитной и бюджетной политике. Впрочем, по утверждению экспертов The National Interest, рисковый ход не оправдает ожиданий.

Ранее США приняли план помощи национальной экономике на $1,9 трлн. Документ под названием «Американский план спасения» 10 марта приняла Палата представителей Конгресса. 11 марта его подписал Джо Байден. Проект вызвал неоднозначную реакцию, однако был принят за счет демократического большинства.

В NI напомнили, что малейшие изменения в экономике США моментально отражаются на финансовой стабильности других стран мира. В качестве примера автор публикации, научный сотрудник Американского института предпринимательства Десмонд Лахман привел ситуацию с кризисом 2007-2008 годов.

Тогда обанкротился один из ведущих в мире инвестиционных банков Lehman, основанный еще в 1850 году в Монтгомери (штат Алабама). Он специализировался на выдаче ипотечных кредитов.

Так называемый американский «жилищно-кредитный пузырь» вскоре лопнул из-за снижения стоимости рынка жилья. Это привело к волновому эффекту и вызвало повсеместную экономическую рецессию.

Нынешние действия администрации Соединенных Штатов в эпоху «коронакризиса» вызывают схожие опасения, констатировал Лахман. Он обратил внимание, что текущий «пузырь» цен на активы и кредиты значительно больше, чем спровоцировавший мировой экономический кризис.

Последний раз стоимость акций компаний США была настолько высока только в 1929 году накануне Великой депрессии — краха фондового рынка, утверждает автор статьи. Кроме того, опасения вызывает и тот факт, что сомнительный рынок криптовалюты сейчас оценивается свыше $1 трлн.

«Очень рискованные заемщики, особенно на кредитном рынке с высоким уровнем заемных средств и в странах с формирующейся рыночной экономикой, могут привлекать деньги по процентным ставкам, ненамного превышающим те, по которым правительство США может занимать», — заметил эксперт издания.

В ответ на пандемию коронавируса Федеральная резервная система США (Центральный банк) начала массово печатать деньги, что привело к чрезвычайно низким процентным ставкам. Однако вслед за этим неизбежно последует обратный процесс, который остановить будет очень сложно.

«Основная проблема, связанная с пакетом бюджетных стимулов Байдена в размере $1,9 трлн, заключается в том, что он рискует создать именно такой сценарий роста процентных ставок в США, который разорвет глобальный финансовый пузырь. <…> С серьезными проблемами столкнутся развивающиеся рыночные экономики, поскольку деньги будут репатриированы в США», — спрогнозировали в NI.

По оценке аналитиков, из-за действий Байдена страна может получить поддержку на уровне 13% от размера американской экономики, что в три раза превышает бюджетный стимул 44-го президента Барака Обамы. Такие процессы, в свою очередь, неизбежно приведут к перегреву, а затем и к рецессии.

Впрочем, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заверил, что финансовая политика Байдена не грозит США более высокой инфляцией, с чем, однако, не согласились в National Interest.

«Существует реальный риск того, что если Федеральная резервная система и дальше будет отрицать инфляцию, то наблюдатели за облигациями могут поднять долгосрочные процентные ставки США еще выше в ожидании еще более высокой инфляции», — объяснили в издании.

Пакет мер Байдена предусматривает выделение около $400 млрд на борьбу с пандемией, порядка $1 трлн — на оказание помощи населению, остальное — на стимулирование экономики. Кроме того, предполагается, что многие американцы получат единовременную выплату в размере $1,4 тыс.