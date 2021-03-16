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15:22   16 Марта 2021
Весь мир

Глобальный пузырь. План спасения Байдена загоняет экономику США в угол

Глобальный пузырь. План спасения Байдена загоняет экономику США в угол

Американская экономика находится в опасности. Влияние пандемии коронавируса заставило новоиспеченного президента США Джо Байдена пойти на серьезный шаг: полностью изменить подход к денежно-кредитной и бюджетной политике. Впрочем, по утверждению экспертов The National Interest, рисковый ход не оправдает ожиданий.

Ранее США приняли план помощи национальной экономике на $1,9 трлн. Документ под названием «Американский план спасения» 10 марта приняла Палата представителей Конгресса. 11 марта его подписал Джо Байден. Проект вызвал неоднозначную реакцию, однако был принят за счет демократического большинства.

Глобальный пузырь. Почему план спасения Байдена загоняет экономику США в угол

В NI напомнили, что малейшие изменения в экономике США моментально отражаются на финансовой стабильности других стран мира. В качестве примера автор публикации, научный сотрудник Американского института предпринимательства Десмонд Лахман привел ситуацию с кризисом 2007-2008 годов.

Тогда обанкротился один из ведущих в мире инвестиционных банков Lehman, основанный еще в 1850 году в Монтгомери (штат Алабама). Он специализировался на выдаче ипотечных кредитов.

Глобальный пузырь. Почему план спасения Байдена загоняет экономику США в угол

Так называемый американский «жилищно-кредитный пузырь» вскоре лопнул из-за снижения стоимости рынка жилья. Это привело к волновому эффекту и вызвало повсеместную экономическую рецессию.

Нынешние действия администрации Соединенных Штатов в эпоху «коронакризиса» вызывают схожие опасения, констатировал Лахман. Он обратил внимание, что текущий «пузырь» цен на активы и кредиты значительно больше, чем спровоцировавший мировой экономический кризис.

Последний раз стоимость акций компаний США была настолько высока только в 1929 году накануне Великой депрессии — краха фондового рынка, утверждает автор статьи. Кроме того, опасения вызывает и тот факт, что сомнительный рынок криптовалюты сейчас оценивается свыше $1 трлн.

Глобальный пузырь. Почему план спасения Байдена загоняет экономику США в угол

«Очень рискованные заемщики, особенно на кредитном рынке с высоким уровнем заемных средств и в странах с формирующейся рыночной экономикой, могут привлекать деньги по процентным ставкам, ненамного превышающим те, по которым правительство США может занимать», — заметил эксперт издания.

В ответ на пандемию коронавируса Федеральная резервная система США (Центральный банк) начала массово печатать деньги, что привело к чрезвычайно низким процентным ставкам. Однако вслед за этим неизбежно последует обратный процесс, который остановить будет очень сложно.

«Основная проблема, связанная с пакетом бюджетных стимулов Байдена в размере $1,9 трлн, заключается в том, что он рискует создать именно такой сценарий роста процентных ставок в США, который разорвет глобальный финансовый пузырь. <…> С серьезными проблемами столкнутся развивающиеся рыночные экономики, поскольку деньги будут репатриированы в США», — спрогнозировали в NI.

Глобальный пузырь. Почему план спасения Байдена загоняет экономику США в угол

По оценке аналитиков, из-за действий Байдена страна может получить поддержку на уровне 13% от размера американской экономики, что в три раза превышает бюджетный стимул 44-го президента Барака Обамы. Такие процессы, в свою очередь, неизбежно приведут к перегреву, а затем и к рецессии.

Впрочем, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заверил, что финансовая политика Байдена не грозит США более высокой инфляцией, с чем, однако, не согласились в National Interest.

«Существует реальный риск того, что если Федеральная резервная система и дальше будет отрицать инфляцию, то наблюдатели за облигациями могут поднять долгосрочные процентные ставки США еще выше в ожидании еще более высокой инфляции», — объяснили в издании.

Глобальный пузырь. Почему план спасения Байдена загоняет экономику США в угол

Пакет мер Байдена предусматривает выделение около $400 млрд на борьбу с пандемией, порядка $1 трлн — на оказание помощи населению, остальное — на стимулирование экономики. Кроме того, предполагается, что многие американцы получат единовременную выплату в размере $1,4 тыс.

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