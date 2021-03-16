Юсин: американская газета сама призналась, что оклеветала Трампа

Американская журналистика, считавшаяся ранее образцом непредвзятости и свободы слова, как выясняется скатилась к простой партийной пропаганде в пользу Демократической партии США.

Американская журналистика, считавшаяся ранее образцом непредвзятости и свободы слова, как выясняется скатилась к простой партийной пропаганде в пользу Демократической партии США.

Об этом в материале для RT пишет обозреватель издания «Коммерсант» Максим Юсин, отмечая, что произошедшая в США поразительная и поучительная история наглядно демонстрирует принципы работы современных американских СМИ.

«Газета The Washington Post пошла на беспрецедентный шаг. Она признала, что в материале, опубликованном два месяца назад, приписала бывшему президенту Дональду Трампу слова, которых он не говорил. В текст, размещенный на сайте, задним числом внесены изменения — исправлены и цитаты, и заголовок», — сообщает журналист.

В материале, о котором идет речь, рассказывается о произошедшем в декабре 2020 года телефонном разговоре на тот момент президента США Дональда Трампа с главой следственной группы которая занималась расследованием возможные нарушения при подведении итогов президентских выборов в штате Джорджия.

Как сообщала газета, Трамп требовал от возглавлявшей следственную группу женщины найти допущенные при подсчете голосов нарушения, обещая, что это сделает ее национальным героем. Приведя якобы цитату прямой речи Дональда Трампа, газета предложила экспертам прокомментировать эти слова, и те пришли к выводу, что президент пытался оказать итоги на результаты расследования, и его действия могут быть признаны уголовным преступлением.

Таким образом у противников Трампа появился повод приводить очередное «доказательство» порочности политики уходящего президента, а также говорить о бессмысленности и опасности для страны попыток Трампа оспаривать результаты ноябрьского голосования.

Цель этой информационной атаки была достигнута. Трампа «разоблачили», и в Белом доме воцарился его соперник по выборам демократ Джо Байден, продвигавшийся прессой как спаситель Америки.

«А теперь, когда поезд ушел, можно и признать: цитаты придуманы, ничего подобного экс-президент не говорил, — подчеркивает Юсин. — Могли бы, конечно, и вообще не признавать, но произошло досадное событие: секретарь штата Джорджия, желая положить конец домыслам, опубликовал аудиозапись того самого декабрьского телефонного разговора. После чего стало ясно, что Трамп говорил на самом деле».

Именно для того, чтобы обезопасить себя от возможных судебных исков редакция The Washington Post и подправила материал, опубликованный более двух месяцев назад. Но даже этот признание уже ничего не изменит, так как в свое время газета выполнила свою миссию, заключает обозреватель.