Спикер Кремля оценил сотрудничество Москвы и Анкары по Сирии

Взаимодействие Москвы и Анкары по ситуации в Сирии продолжается, несмотря на некоторые разногласия, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Взаимодействие Москвы и Анкары по ситуации в Сирии продолжается, несмотря на некоторые разногласия, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российские и турецкие военнослужащие тесно сотрудничают в Сирии на основе тех соглашений, о которых договорились президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Взаимодействие продолжается. Есть и разногласия по Сирии", — отметил Песков.

Ситуация в тех районах Сирии, где осуществляется сотрудничество, остается непростой, поскольку находящиеся там террористы мешают нормализации обстановки, добавил официальный представитель Кремля.