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14:06   16 Марта 2021
Общество

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект о "гаражной амнистии"

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект о "гаражной амнистии"

Законопроект о "гаражной амнистии" приняли в Государственной думе РФ во втором чтении. Он упрощает порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки.

Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак выступили с соответствующим предложением.

Россияне, благодаря этому законопроекту, по одному заявлению смогут оформлять права на земельные участки с гаражами, которые находятся в собственности государства или муниципалитета. Документ вступает в силу с 1 сентября. Закон распространяется на капитальные гаражи и металичесские сооружения, построенные кооперативами.

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#госдума #законопроект #гаражи

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