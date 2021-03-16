Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект о "гаражной амнистии"

Законопроект о "гаражной амнистии" приняли в Государственной думе РФ во втором чтении. Он упрощает порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки.

Законопроект о "гаражной амнистии" приняли в Государственной думе РФ во втором чтении. Он упрощает порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки.

Глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак выступили с соответствующим предложением.

Россияне, благодаря этому законопроекту, по одному заявлению смогут оформлять права на земельные участки с гаражами, которые находятся в собственности государства или муниципалитета. Документ вступает в силу с 1 сентября. Закон распространяется на капитальные гаражи и металичесские сооружения, построенные кооперативами.