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14:02   16 Марта 2021
Политика

Аксенов не стал отстранять от обязанностей министра культуры Крыма

Аксенов не стал отстранять от обязанностей министра культуры Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов решил не увольнять министра культуры республики Арину Новосельскую после конфуза на заседании правительства региона.

По его словам, ситуация, которая произошла на совещании, не является поводом для отстранения от должности.

"Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было", — сказал он.

Кроме того, Аксенов выразил сожаление, что министр культуры "знает такие слова".

Ранее стало известно, что Новосельская выругалась на заседании, которое проводил Аксенов. Министр сделала это не подозревая, что коллеги слышат ее голос. Стоит отметить, что Новосельская была возмущена некорректной установкой оборудования для связи, раскритиковав за это свою помощницу, сообщил телеканал "360".

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#крым #аксенов #Новосельская

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