Аксенов не стал отстранять от обязанностей министра культуры Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов решил не увольнять министра культуры республики Арину Новосельскую после конфуза на заседании правительства региона.

Глава Крыма Сергей Аксенов решил не увольнять министра культуры республики Арину Новосельскую после конфуза на заседании правительства региона.

По его словам, ситуация, которая произошла на совещании, не является поводом для отстранения от должности.

"Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было", — сказал он.

Кроме того, Аксенов выразил сожаление, что министр культуры "знает такие слова".

Ранее стало известно, что Новосельская выругалась на заседании, которое проводил Аксенов. Министр сделала это не подозревая, что коллеги слышат ее голос. Стоит отметить, что Новосельская была возмущена некорректной установкой оборудования для связи, раскритиковав за это свою помощницу, сообщил телеканал "360".