Некоторые россияне смогут рассчитывать на повышенную пенсию в апреле

Определенной категории россиян будут повышены пенсионные пособия в апреле 2021 года. Государственные и социальные выплаты проиндексируются на 3,4%.

Определенной категории россиян будут повышены пенсионные пособия в апреле 2021 года. Государственные и социальные выплаты проиндексируются на 3,4%.

Соответствующей информацией поделились в Министерстве труда и социальной защиты России. Социальные надбавки получат граждане, которые на фоне недостатка нормы трудового стажа и пенсионных накоплений не имеют права на страховую пенсию по старости, инвалидности, а также по потере кормильца, передает URA.RU.

Государственные пенсии будут доступны россиянам, имеющим право на получение федеральных пособий. Индексация должна коснуться ветеранов ВОВ, людей с ограниченными возможностями, сирот и граждан, потерявших родственников на службе.

В пресс-службе Пенсионного фонда России ранее сообщили, что пенсии по старости в текущем году назначаются в 56,5 года женщинам и в 61,5 года мужчинам. С учетом действия переходного периода реформы в 2021 году выйдут на заслуженный отдых женщины 1965-го и мужчины 1960 года рождения, родившиеся в первой половине года.