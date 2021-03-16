Песков исключил референдумы о самоопределении регионов РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил рассмотрение Кремлем возможности проведения референдума по выходу части страны из состава России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил рассмотрение Кремлем возможности проведения референдума по выходу части страны из состава России.

Представитель Кремля объяснил, что такие меры нарушают Конституцию России.

"Это будет является нарушением Основного закона Российской Федерации. Поскольку речи о нарушении Основного закона Российской Федерации идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность, возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем", — пояснил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что референдум в Крыму в 2014 году был легитимным и законным как с точки зрения международного права, так и действующих тогда законов Украины. Дмитрий Песков напомнил, что по украинским законам в стране не запрещалось проводить референдумы без согласия центральных властей.