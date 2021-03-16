13:36 16 Марта 2021Общество
В России могут запретить одноразовую пластиковую посуду
Власти России прорабатывают возможность запрета на неперерабатываемый пластик, к которому также относится одноразовая посуда. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
Власти России прорабатывают возможность запрета на неперерабатываемый пластик, к которому также относится одноразовая посуда. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
По ее словам, к 2030 году нужно достигнуть извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов. Таким образом удастся в два раза уменьшить захоронение отходов, а также использование первичных ресурсов.
Абрамченко призвала не бояться возможных запретов на производство и применение неперерабатываемых материалов.