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13:36   16 Марта 2021
Общество

В России могут запретить одноразовую пластиковую посуду

В России могут запретить одноразовую пластиковую посуду

Власти России прорабатывают возможность запрета на неперерабатываемый пластик, к которому также относится одноразовая посуда. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, к 2030 году нужно достигнуть извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов. Таким образом удастся в два раза уменьшить захоронение отходов, а также использование первичных ресурсов.

Абрамченко призвала не бояться возможных запретов на производство и применение неперерабатываемых материалов.

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#пластик #посуда #абрамченко

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