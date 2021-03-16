Сурайкин предложил делать новых коммунистов через «Госуслуги»

Лидер «Коммунистов России» намерен принимать членские взносы через портал государственных услуг.

«Коммунисты России» предложили задействовать портал «Госуслуги» для вступления в партии. Россияне должны иметь возможность подать заявку на членство в политическом объединении, не отвлекаясь от повседневных дел, уверен глава партии Максим Сурайкин. По его мнению, такая мера будет «современной и креативной», а руководство портала государственных услуг РФ должно пойти ей навстречу.

«Партии должны будут заключить договор с сервисом [Госуслуги], но он должен быть безвозмездный или стоить чисто символически. Эта услуга будет удобна и для партий, и для граждан», — объяснил Сурайкин.

Записаться в ряды сторонников той или иной политической силы можно будет в любой момент, а сами партии получат стабильный прирост желающих поддержать их позицию. На всякий случай Максим Сурайкин добавил, что инициатива не упрощает саму процедуру принятия в партию. В «Коммунисты России», по крайней мере, «просто так» никого принимать не будут.

Систему аккаунтов партий последователи идей Владимира Ленина предлагают оформить в виде своеобразной соцсети: каждая партия будет иметь страницу с яркой символикой и «своим цветом». В специальной графе можно кратко указать данные о политическом объединении, которые, впрочем, не должны быть агитацией, предостерег Сурайкин.

Возрастной порог коммунистов не смущает. Глава партии обратил внимание, что «в одной только Москве» порталом «Госуслуги» пользуются 70% пожилых людей. Они постоянно занимают электронные очереди в поликлиники и оплачивают коммунальные услуги с помощью сервиса. Остальные жители страны, уверен Сурайкин, «догонят» москвичей уже очень скоро:

«Конечно, старшее поколение у нас с трудом воспринимает новые технологии, но порталом "Госуслуги" уже пользуются по всей стране. Совершенно ясна тенденция: пройдет еще несколько лет, и большинство наших граждан научатся этой услугой пользоваться. Поэтому вполне логично, что взаимодействие с политическими организациями будет осуществляться тоже через этот портал. Это облегчит жизнь как самим россиянам, так и политическим партиям (предлагаю брать только ведущие, которые могут участвовать в выборах без сбора подписей)».

На одной только подаче заявки на членство «Коммунисты России» не остановились: лидер партии также предложил сразу синхронизировать уплату партийных взносов через «Госуслуги». Похожая система работала во время выборов 2020 года, когда через портал можно было оставить подпись в поддержку кандидатов от Пермского края, Челябинской области и Чувашской Республики. Членских взносов, впрочем, тогда никто не платил.

Политолог Илья Гращенков не одобрил синхронизацию «Госуслуг» с деятельностью политических партий, в особенности с системой членских взносов. Это может помешать стабильной работе сервиса, а сама возможность подать заявку едва ли заинтересует большое количество россиян.

«Сурайкин вообще известен тем, что пытается завлечь людей странными информационными поводами. Мне кажется, что человек, вступающий в партию, в общем-то может всегда подать заявку через, собственно, официальный сайт этой партии. "Госуслуги" предназначены для получения постоянных услуг и тех, где требуется взаимодействие с государством. Насколько политические партии могут входить в этот ореол, сказать сложно. Вступление в партию – это политический акт, который никак не связан с услугами портала», — подчеркнул Гращенков.

Политолога, по его же признанию, беспокоят постоянные попытки превратить портал «Госуслуги» в «онлайн-банкинг». Заявления Сурайкина в этой части вряд ли будут услышаны российским правительством, подвел итог Илья Гращенков.