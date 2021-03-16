Глава КПРФ оценил предстоящее послание президента парламенту

Депутат Госдумы, глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о своих ожиданиях от послания президента России Владимира Путина парламенту.

Депутат Госдумы, глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о своих ожиданиях от послания президента России Владимира Путина парламенту.

По мнению политика, обращение главы государства будет серьезным. Возможно, президент представит новую стратегию по выходу из кризиса, отметил Геннадий Зюганов.

"На мой взгляд, готовится что-то серьезное", — подчеркнул глава КПРФ.

Он также оценил роль предполагаемой стратегии. От документа зависит, "вылезем ли мы миром и добром" из кризиса, добавил лидер КПРФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о формате послания главы государства парламенту. Встреча пройдет очно, однако даты пока не уточняются.