В Киеве заявили о нежелании идти в наступление на Донбасс

Киев не намерен "бомбить Донбасс", заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Киев не намерен "бомбить Донбасс", заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Как уточнил советник, данные о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят наступление в Донбассе, не соответствует действительности. Он сообщил, что Украина заинтересована в политико-дипломатическом пути решения данного конфликта. Киев совсем не хочет, чтобы от обстрелов страдали мирные жители, и не важно, по какую сторону линии разграничения они находятся.

"Но я не вижу перспективы. Я профессиональный военный, я воевал. И я не вижу перспектив военного решения", — комментирует представитель украинской делегации.

Однако Арестович подчеркнул, что все же есть вероятность навязывания Украине военного решения конфликта. Тогда Киев тут же даст такой ответ, что мало не покажется, подчеркнул украинский советник.

Последнее время все чаще поступают данные о том, что бойцы ВСУ продолжают вести интенсивный огонь по ЛДНР из минометов и других видов вооружений.