Песков оценил позицию Запада по России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на позицию западных государств об угрозе, якобы исходящей со стороны Москвы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на позицию западных государств об угрозе, якобы исходящей со стороны Москвы.

По его словам, лидеры ряда стран глубоко заблуждаются. Россия не продвигает агрессивную повестку и не несет никакой угрозы западным государствам.

Более того, Песков подчеркнул, что Кремль выступает за развитие дипломатического диалога с любым из государств. Россия хочет "добрых отношений", подытожил он.