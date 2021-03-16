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13:13   16 Марта 2021
Политика

Песков оценил позицию Запада по России

Песков оценил позицию Запада по России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на позицию западных государств об угрозе, якобы исходящей со стороны Москвы.

По его словам, лидеры ряда стран глубоко заблуждаются. Россия не продвигает агрессивную повестку и не несет никакой угрозы западным государствам.

Более того, Песков подчеркнул, что Кремль выступает за развитие дипломатического диалога с любым из государств. Россия хочет "добрых отношений", подытожил он.

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#россия #песков #запад

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