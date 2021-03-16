Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:09   16 Марта 2021
Политика

В Кремле оценили разрешение массовых мероприятий в Крыму

В Кремле оценили разрешение массовых мероприятий в Крыму

Статистика по числу зараженных COVID-19 в РФ позволяет постепенно снимать коронавирусные ограничения. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе беседы с журналистами Песков ответил на вопрос сотрудников СМИ о проведении массовых мероприятий в Крыму по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ. Корреспонденты спросили, оправданы ли такие шаги. Песков отметил, что "мы все" постепенно выходим из коронавирусных ограничений.

"Слава богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути", — заметил пресс-секретарь.

Песков также отметил, что Россия выступает против политизации вопросов о распространении вакцин от COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#крым #песков #вакцина #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров