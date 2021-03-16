Британский блогер показал всему миру полуразрушенные города Донбасса

Более полутора миллионов просмотров обеспечили британцу Бенджамину Ричу кадры, снятые во время его путешествия в Донбасс.

Снятые во время путешествия в Донбасс кадры обеспечили британцу Бенджамину Риду более полутора миллионов просмотров на YouTube. На видео с говорящим названием «Соло через истерзанный войной Донбасс» блогер показал немноголюдные улицы, заброшенные дома.

Также Рич побеседовал с местными жителями. Одни вспомнили пустынные улицы городов в самом начале переворота на Украине (2014 год), сравнив картину с Чернобылем, другие сетовали на тяжелые времена и рассказали, что надеются на светлое будущее после окончания конфликта.

«Я отправился в некоторые из захваченных украинской армией городов вдоль линии фронта, чтобы посмотреть, как развивается жизнь, и поохотиться за последней советской мозаикой», — объясняет интерес к Донбассу британец.

Одну такую крупицу советского прошлого блогер нашел в Лисичанске — одном из старейших городов Донбасса, находящегося под контролем Украины. Там Рид обнаружил разваливающийся памятник, установленный «Героям, павшим за власть Советов». Находится он на территории некогда известного содового завода.

На месте предприятия теперь одни руины, которые блогер сравнил с последствиями взрыва атомной бомбы в Нагасаки. Увиденное так ужаснуло иностранного гостя, что он не пожелал там задерживаться — купил билет на ближайший поезд, чтобы как можно быстрее уехать с территории военных действий.

Британец Бенджамин Рич ездит по странам бывшего СССР, снимает о них истории и ведет канал Bald and Bankrupt на YouTube. Его аудитория насчитывает более 2,7 миллиона человек.