Песков назвал главный критерий думских выборов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на главный критерий выборов в Госдуму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на главный критерий выборов в Госдуму.

По его словам, основным ориентиром остается честность и прозрачность голосования. Представители СМИ поинтересовались у пресс-секретаря, будут ли итоги голосования за "Единую Россию" в конкретных регионах на думских выборах учитывать при оценке эффективности губернаторов.

"Нет, единственный критерий оценки эффективности — это проведение в регионе прозрачных, честных и справедливых выборов", — пояснил представитель Кремля.

Ранее стало известно о возможной отставке трех губернаторов. Руководители субъектов попали в красную зону девятого рейтинга политической устойчивости глав российских регионов.