Референдум о статусе Крыма, состоявшийся в 2014 году, был легитимным с точки зрения как международного права, так и украинского законодательства.

Референдум о статусе Крыма, состоявшийся в 2014 году, был легитимным с точки зрения как международного права, так и украинского законодательства.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Этот референдум был законным по сути, с точки зрения международного права и с точки зрения законов Украины. Он был абсолютно легитимный и законный", — сказал Песков.

В Крыму и Севастополе празднуют седьмую годовщину воссоединения Крыма с Российской Федерацией. В ходе референдума в марте 2014 года подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

Как заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, за последние семь лет республика получила больше, чем за 25 лет в составе Украины.