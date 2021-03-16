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12:56   16 Марта 2021
Происшествия

Пираты атаковали судно с россиянином на борту у берегов Нигерии

Пираты атаковали судно с россиянином на борту у берегов Нигерии

Российские дипломаты в Нигерии принимают все возможные меры для освобождения похищенного пиратами моряка ВМФ РФ в Гвинейском заливе.

Согласно информации, предоставленной компанией-судовладельцем De Poli Shipmanagement, 12 марта в 210 милях от города Лагос (Нигерия) пираты напали на судно MT Davide B.

"Похищен российский гражданин С.В.Вдовин в числе других членов экипажа", — говорится в сообщении диппредставительства РФ.

Отмечается, что посольство предпринимает все возможные меры для того, чтобы установить местонахождение российского моряка и поспособствовать его освобождению. Отметим, Гвинейский залив является наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. В прошлом году там были похищены 130 членов корабельных экипажей.

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#нигерия #пираты #гвинейский залив

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