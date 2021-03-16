Пуск российской ракеты "Рокот-М" впервые состоится без украинских компонентов

Первый запуск конверсионной ракеты-носителя, которая создана без украинских систем, состоится уже во второй половине 2022 года.

Первый запуск конверсионной ракеты-носителя, которая создана без украинских систем, состоится уже во второй половине 2022 года.

Запланированный пуск будет коммерческим и компания готова рассмотреть заказы на другие пусковые услуги, сообщается на сайте оператора — предприятия Eurockot Launch Services GmbH.

Возрождение проекта по конверсионной ракете "Рокот-М" было анонсировано еще несколько лет назад. Сообщалось о преобразовании баллистических ракет РС-18Б "Стилет", которые снимаются с боевого дежурства, в космические носители.

Таким образом, "Рокот-М" стал развитием проекта "Рокот", только уже с переходом на российскую систему управления, которую раньше производила компания "Хартрон" в Харькове. После 2014 года эти поставки прекратились, и Центр Хруничева принялся за разработку собственной системы управления.