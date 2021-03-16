Аксенов рассказал о развитии Крыма в составе РФ

Глава Крымского полуострова Сергей Аксенов подвел итоги семилетнего нахождения региона в составе Российской Федерации.

Глава Крымского полуострова Сергей Аксенов подвел итоги семилетнего нахождения региона в составе Российской Федерации.

По его словам, Крым в течение семи лет под юрисдикцией Кремля получил больше, чем за 25 лет при Украине.

"Слава богу, двигаемся — тяжело, напряженно, не все получается, как хотелось бы, но тем не менее это движение вперед", — сказал он.

При этом политик отметил, что во времена нахождения в составе Украины у крымчан не было уверенности в завтрашнем дне, теперь все изменилось. Аксенов напомнил, что сейчас активно ведется работа по вопросам обеспечения жителей полуострова питьевой водой.

Стоит отметить, что в 2014 году на территории полуострова состоялся всенародный референдум. По его результатам Крым воссоединился с материковой Россией.