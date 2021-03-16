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12:41   16 Марта 2021
Общество

Доктор Комаровский назвал безошибочный способ определить коронавирус

Доктор Комаровский назвал безошибочный способ определить коронавирус

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о методе диагностики коронавируса, который безошибочно позволяет распознать инфекцию.

По словам доктора, заразившийся человек наверняка сможет определить у себя заболевание. Большинство людей знает, как обычно протекает коронавирусная инфекция, поэтому сразу же станет ясно, что ранее ни одна болезнь не проявлялась таким образом.

"Как вам легко поставить себе диагноз COVID-19? Как только вы им заболеете, вы поймете, что ничего подобного с вами раньше не было", — заявил Комаровский.

Кроме того, врач описал свои ощущения после того, как он сам заболел COVID-19. Комаровский отметил, что много спал, а также столкнулся с потерей обоняния. Осознать это ему удалось с помощью отсутствия аромата у деревенской колбасы, которая обычно очень сильно пахнет чесноком.

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#обоняние #коронавирус #Комаровский

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