Отец владельца "Спартака" Арнольд Федун умер на 93-м году жизни

Народный врач СССР, отец владельца "Спартака" Арнольд Федун скончался в возрасте 92 лет.

Народный врач СССР, отец владельца "Спартака" Арнольд Федун скончался в возрасте 92 лет.

Сын скончавшегося врача Леонид Федун 7 марта рассказывал, что отец "давно болеет". О смерти Арнольда Федуна сообщили на сайте "Спартака".

"Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу (Федуну, члену совета директоров "Спартака". — Прим. ред.), а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна", — гласит сообщение.

В московском футбольном клубе напомнили о заслугах умершего. Арнольд Федун внес большой вклад в медицину, он выступил в качестве автора и соавтора более 250 научных работ. Также в 60-е годы отец владельца "Спартака" был хирургом на космодроме Байконур.