12:39 16 Марта 2021Общество
Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Швеции
Швеция вывела вакцину от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca, из гражданского оборота в целях предосторожности.
Швеция вывела вакцину от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca, из гражданского оборота в целях предосторожности.
Использование препарата было приостановлено. В стране ждут, когда влияние вакцины на организм привившегося будет полностью изучено, и ситуация с побочными эффектами прояснится.
После начала вакцинации данным средством появились случаи госпитализации, также зафиксированы смертельные случаи. В связи с этим в Швеции приняли решение временно не применять препарат от AstraZeneca.