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12:39   16 Марта 2021
Общество

Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Швеции

Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Швеции

Швеция вывела вакцину от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca, из гражданского оборота в целях предосторожности.

Использование препарата было приостановлено. В стране ждут, когда влияние вакцины на организм привившегося будет полностью изучено, и ситуация с побочными эффектами прояснится.

После начала вакцинации данным средством появились случаи госпитализации, также зафиксированы смертельные случаи. В связи с этим в Швеции приняли решение временно не применять препарат от AstraZeneca.

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#вирус #швеция #вакцина

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