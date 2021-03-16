Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Швеции

Швеция вывела вакцину от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca, из гражданского оборота в целях предосторожности.

Швеция вывела вакцину от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca, из гражданского оборота в целях предосторожности.

Использование препарата было приостановлено. В стране ждут, когда влияние вакцины на организм привившегося будет полностью изучено, и ситуация с побочными эффектами прояснится.

После начала вакцинации данным средством появились случаи госпитализации, также зафиксированы смертельные случаи. В связи с этим в Швеции приняли решение временно не применять препарат от AstraZeneca.