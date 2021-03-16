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12:36   16 Марта 2021
Спорт

Умер хоккеист "Динамо" Файзутдинов

Умер хоккеист "Динамо" Файзутдинов

Защитник петербургского молодежного хоккейного клуба "Динамо" Тимур Файзутдинов умер после того, как ему попала в голову шайба. Об этом сообщила пресс-служба "Динамо".

Ближайшие матчи КХЛ и МХЛ в память об ушедшем из жизни хоккеисте начнутся с минуты молчания.

Файзутдинов получил травму во время игры с ярославским "Локомотивом" 12 марта. Он был помещен в местную реанимацию. Врачи боролись за жизнь спортсмена до конца, но спасти ее им так и не удалось.

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#смерть #хоккей #динамо

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