Выборы мэра Якутска оказались с яйцами

В соцсетях утверждают, что в продаже появились яйца Якутской птицефабрики с призывом голосовать за одного из кандидатов. «Политика Сегодня» выяснила, шутка это или провокация.

К грядущим выборам мэра Якутска никто не смог остаться равнодушным. Свои политические пристрастия начали высказывать даже яйца. На днях особенно внимательные жители Дальнего Востока обнаружили на некоторых продуктах Якутской птицефабрики прямые призывы голосовать за одного из кандидатов. Об этом сообщает издание SakhaDay.

На фотографии, которой активно делятся пользователи соцсетей, изображена, на первый взгляд, обычная яичная каретка. Однако яйца в ней непростые — золотые. Как, впрочем, и сам регион. Помимо категории на продукте красуется фраза: «За… [фамилия кандидата скрыта]».

Предположительно, речь в агитационном яйце идет о и.о. Якутска Евгении Григорьеве (партия «Единая Россия»). Догадаться несложно: на снимке предательски выглядывает первая буква фамилии. Источники, близкие к штабу кандидата, не исключили возможность провокации.

На самой Якутской фабрике уверены, что это чья-то «остроумная» шутка. Неизвестный таким образом просто решил повеселиться и поставил штамп, хотя на самом деле яиц с сюрпризом и в продаже-то нет.

«Таких яиц в продаже нет. На яйцах Якутской птицефабрики не должно стоять ничего, кроме даты производства и категории яйца», — сурово констатировали на производстве.

В комментарии «Политике Сегодня» кандидат на пост мэра Якутска от «Партии дела», директор по развитию компании «Виктория-Плюс» Владимир Федоров заверил, что в своей избирательной кампании вряд ли станет прибегать к помощи пищевых продуктов. Однако осуждать своих оппонентов за «яичную» агитацию не стал.

«Я сожалею, но я этого не видел. Если это в соцсетях, если это и правда есть, то что теперь я должен делать? Я, как кандидат, имею свою область этики, которая мне не позволяет комментировать те или иные недочеты моих оппонентов. Я этого никогда не делал, не делаю и делать не буду. С какой целью я должен за этим следить? Такое меня меньше всего беспокоит, я на это внимание не обращаю и за этим не слежу», — сказал собеседник издания.

В Центральной избирательной комиссии Республики Саха предположили, что за оригинальным способом агитации скрывается чья-то злая шутка. Секретарь Эльвира Мярикянова не исключила, что все это может быть делом рук противников упомянутого на яйце кандидата.

«Это в инстаграме было — я видела, но воочию не видела. Думаю, что это, может быть, такая антиреклама [кандидата]», — сказала Марикянова в беседе с ПС.

Голосование по выборам мэра Якутии пройдет с 26 по 28 марта. Прием документов от желающих поучаствовать в избирательной гонке завершился 28 февраля. И.о. мэра города был назначен Евгений Григорьев — в прошлом первый замглавы города.