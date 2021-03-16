Глава ПАСЕ пообещал разобраться с ущемлением прав журналистов в Латвии

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что глава ПАСЕ пообещал незамедлительно разобраться с ущемлением прав журналистов в Латвии.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что глава ПАСЕ пообещал незамедлительно разобраться с ущемлением прав журналистов в Латвии.

По словам Толстого, руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) напомнит местным властям об их обязательствах.

Ранее активисты пытались привлечь внимание председателя ПАСЕ Рика Демса к ситуации с ущемлением прав русскоязычных журналистов в Латвии, но он никак на это не отреагировал. Демс находится в Москве с двухдневным визитом. Рядом с отелем, где остановился председатель ПАСЕ, прошли одиночные пикеты.

Активисты призвали международные организации отреагировать на ситуацию со свободой слова в Латвии, где в конце минувшего года репрессиям подверглись несколько русскоязычных журналистов.