12:15 16 Марта 2021Политика
Глава ПАСЕ пообещал разобраться с ущемлением прав журналистов в Латвии
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что глава ПАСЕ пообещал незамедлительно разобраться с ущемлением прав журналистов в Латвии.
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что глава ПАСЕ пообещал незамедлительно разобраться с ущемлением прав журналистов в Латвии.
По словам Толстого, руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) напомнит местным властям об их обязательствах.
Ранее активисты пытались привлечь внимание председателя ПАСЕ Рика Демса к ситуации с ущемлением прав русскоязычных журналистов в Латвии, но он никак на это не отреагировал. Демс находится в Москве с двухдневным визитом. Рядом с отелем, где остановился председатель ПАСЕ, прошли одиночные пикеты.
Активисты призвали международные организации отреагировать на ситуацию со свободой слова в Латвии, где в конце минувшего года репрессиям подверглись несколько русскоязычных журналистов.