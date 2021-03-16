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13:46   16 Марта 2021
Россия

Политолог Минченко объяснил переход Медведева на новую должность

Политолог Минченко объяснил переход Медведева на новую должность

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко назвал переход уже экс-зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева на новую должность «рутинной историей». Политолог считает, что пост заместителя в Совете по науке и образованию не является значимым достижением в карьере экс-президента.

«Я бы так сказал, что у Медведева, как заместителя Путина в Совете безопасности, и так достаточно широкая сфера полномочий: и внешняя политика, и все то, что касается проблематики борьбы с пандемиями. Это не мегапрорыв», — сказал Минченко в комментарии «Политике Сегодня».

По мнению собеседника, выбор Путина обусловлен именно обширной областью знаний Медведева. А также тем, что вопросы науки и образования близки политику.

Напомним, 15 марта Путин подписал указ о кадровых перестановках в президентском Совете по науке и образованию. Согласно документу, Дмитрий Медведев теперь является заместителем и председателем президиума вместо Андрея Фурсенко. Состав совета увеличен с 40 до 48 человек, а президиума — с 11 до 19. Ранее Медведев чуть больше года занимал пост зампреда в Совете безопасности РФ. 

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#путин #медведев #кадровые перестановки #совет безопасности рф #минченко

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