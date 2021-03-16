Калашников: россияне в ЛДНР должны иметь право голосовать на выборах в Госдуму РФ

Проживающим в ЛДНР гражданам Российской Федерации необходимо дать право принимать участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ.

Проживающим в ЛДНР гражданам Российской Федерации необходимо дать право принимать участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что россияне, проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик, заинтересованы в голосовании на выборах депутатов Госдумы.