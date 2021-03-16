Из горящего бизнес-центра в Москве эвакуировали около 300 человек

В Москве произошел пожар в БЦ, который находится на Новодмитровской улице. По предварительной информации, очаг возгорания находится на 17-м этаже.

В Москве произошел пожар в БЦ, который находится на Новодмитровской улице. По предварительной информации, очаг возгорания находится на 17-м этаже.

На место незамедлительно выехали экстренные службы. В настоящее время проводятся работы по ликвидации огня. Из здания самостоятельно эвакуировались около 300 человек. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, которые опубликовали видео произошедшего.

По данным МЧС, площадь пожара пока невозможно измерить. Информации по погибшим и пострадавшим пока нет. О тушении пожара сообщат дополнительно.