Немецкие политики оценили влияние результатов региональных выборов в Германии на проект газопровода "Северный поток — 2".

Немецкие политики оценили влияние результатов региональных выборов в Германии на проект газопровода "Северный поток — 2".

В Германии огласили первые результаты региональных выборов, пишет телеканал "360". В Баден-Вюртемберге победили "Зеленые". В Рейнланд-Пфальце — социал-демократы. Популярность Христианско-демократического союза (ХДС) в этих землях снизилась на несколько пунктов. Немецкие политики объяснили это коррупционным скандалом внутри партии, проблемой с вакцинацией населения и сменой ориентиров. Однако даже это, по их мнению, не помешает реализации проекта "Северного потока — 2".

В Баден-Вюртемберге ХДС упал на четыре процентных пункта, а в Рейнланд-Пфальце — на 5,8. В Баден-Вюртемберге одержал победу Винфрид Кречман, который представлял партию "Зеленых". Ему предстоит решить, продолжить ли союз с ХДС или начать сотрудничество с социал-демократами.

"Зеленые“ и Баден-Вюртемберг хорошо сочетаются друг с другом", — сказал Кречман.

В Рейнланд-Пфальце во главе с известным премьером Малу Дрейером победили социал-демократы.

Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич назвал четыре возможных сценария остановки строительства "Северного потока — 2", передает телеканал "Царьград".