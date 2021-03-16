Менее 10 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки в России

Коронавирус за последние сутки был обнаружен у 9393 человек, говорится в сообщении оперштаба по противодействию распространения инфекции.

Коронавирус за последние сутки был обнаружен у 9393 человек, говорится в сообщении оперштаба по противодействию распространения инфекции.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса зафиксированы в 85 российских регионах. При этом 10,9% из них не имели клинических проявлений COVID-19.

Медики зарегистрировали за сутки 443 летальных исхода. Полностью выздоровели 10 644 человека.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил о планах ведомства внести вакцинацию населения в нацкалендарь. Об этом он рассказал на расширенном заседании думского комитета по здравоохранению.