Умер исполнитель роли бойца сопротивления в фильме "Бегущий человек" Яфет Котто

Афроамериканец Яфет Котто известен по роли Паркера в триллере "Чужой" 1979 года. Актер скончался вечером 15 марта. Ему был 81 год.

Афроамериканец Яфет Котто известен по роли Паркера в триллере "Чужой" 1979 года. Актер скончался вечером 15 марта. Ему был 81 год.

О смерти знаменитости сообщила его супруга на личной странице в Facebook. По ее словам, у Яфета Котто было много планов, включая написание собственной книги и участие в съемках новых картин.

"Ты играл злодея в некоторых фильмах, но для меня ты — настоящий герой, да и для многих людей тоже. Очень редко можно встретить хорошего и порядочного человека, отца, мужа", — сообщила супруга покойной звезды.

Яфет Котто стал сниматься в кино с 1963 года. В 1973 году он получил роль мистера Бига и стал главным злодеем в восьмом фильме о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть".