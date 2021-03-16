Политолог Самонкин: россияне разочаруются в оппозиции после задержаний в «Измайлово»

В минувшую субботу полицейские задержали мундепов за связи с иностранными организациями.

Съезд муниципальных депутатов в столичной гостинице «Измайлово Дельта» 13 марта закончился задержаниями и административными протоколами. Сотрудники правоохранительных органов посетили мероприятие не зря: встречу организовал проект «Объединенные демократы», к созданию которого приложил руку исполнительный директор «Открытой России» (признана нежелательной в РФ) Андрей Пивоваров.

Так называемую «открытку» из-за рубежа финансирует беглый олигарх Михаил Ходорковский. На нем западный след в этой истории не заканчивается. Журналист и главный рупор «американской идеи» в РФ Владимир Кара-Мурза – младший также присутствовал на съезде муниципальных депутатов и был задержан по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной»).

Федеральное агентство новостей сообщает, что теперь радиоведущий вполне может получить статус иностранного агента на территории РФ. Еще до сотрудничества с «Открытой Россией» Кара-Мурза не скрывал связей с другими государствами: у журналиста паспорт Великобритании, в 2013 году это помешало ему баллотироваться в Ярославскую облдуму.

При этом именно Кара-Мурза является автором слов: «российский политик должен быть в России». Такая точка зрения не вяжется с иностранными связями соратника Ходорковского.

Председатель Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин напомнил, что с 1 марта 2021 года в России ужесточили наказание за деятельность иностранных агентов. Задержание Кара-Мурзы и еще 200 человек в гостинице «Измайлово» — это четкий сигнал российских властей: так называемые «лидеры протеста», скрывающие свои доходы и сотрудничающие с правительствами других стран, больше не смогут безнаказанно подрывать политическую ситуацию в России.

«У человека есть добровольное право уведомить Минюст о том, что он имеет иностранное гражданство и сотрудничает с иностранными организациями. Но "оппозиционеры" этого почему-то не делают. Их задержание в Москве [13 марта] – это тревожный звоночек о том, что они действительно нарушают российское законодательство. Это, можно сказать, первый прецедент, когда действующие поправки начинают работать», — заявил эксперт.

Самонкин допустил, что задержание муниципальных депутатов и их сторонников вполне может быть раскручено оппозицией до «вселенских масштабов» ради активизации протестных настроений. Впрочем, если в ходе следствия полицейские обнаружат заграничные счета или новые подробности сотрудничества с заокеанскими кураторами, «лица протеста» окончательно растеряют свою немногочисленную поддержку в обществе.

Всего 13 марта сотрудники полиции задержали около 200 человек, среди которых экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, координаторы «Открытой России» Андрей Пивоваров и Татьяна Усманова, депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник, а также мундепы Юлия Галямина и Илья Яшин.