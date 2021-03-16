Губернатор рок-н-ролла. Почему Антона Алиханова прочат в преемники Путина

Глава Калининградской области имеет все шансы получить работу в Кремле в будущем, считает Игорь Шатров.

В когорте потенциальных «преемников» президента РФ Владимира Путина прибыло. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров считает, что у губернатора Калининградской области Антона Алиханова есть все шансы вырасти из регионального управленца в кандидаты на пост главы государства.

«Региональный опыт, опыт знания страны изнутри ему понадобится для решения тех задач, которые вскоре встанут перед Россией», — пояснил эксперт изданию «Свободная пресса».

На сегодняшний день у Алиханова за плечами пятилетний опыт работы во главе Калининградской области. Судьбоносный поворот в карьере тогда еще 30-летнего политика произошел в 2016 году. После приема у Путина перспективный кадр отправился покорять западный эксклав России.

При этом нельзя сказать, что Алиханов вступил на terra incognita; до назначения врио главы региона он курировал в Калининграде сельское хозяйство и промышленность, разрабатывал закон об особом правом регулировании предпринимательской деятельности. Поэтому период адаптации для московского назначенца прошел почти безболезненно.

Более того, он почти сумел расположить к себе независимое издание «Новый Калининград», традиционно скептически настроенное по отношению к местному начальству. В интервью на колесах Алиханов предстал прогрессивным, излучающим оптимизм и злой задор молодым политиком.

Медийный портрет губернатора дополнил его культурный бэкграунд: в рабочую поездку по области Алиханов взял диски с музыкой Джимми Хендрикса, Red Hot Chili Peppers и Rage Against the Machine — пожалуй, редкие для российского чиновника музыкальные предпочтения. Любовь к гитарной музыке он подчеркивал собственным исполнением хитов рок-ролла.

В списке рекомендованной им литературы значились произведения Виктора Пелевина, Захара Прилепина, Алексея Иванова, а среди рекомендованных фильмов — от нетленной советской классики «Кин-дза-дза» до творения культового британца Гая Ричи «Джентльмены».

Очевидно, что пиар-стратегия с расчетом на формирование образа нетипичного управленца прогрессивных взглядов принесла свои дивиденды. Алиханов уверенно выиграл выборы в сентябре 2017 года, а спустя пару лет уже значился в списке 15 лучших российских губернаторов.

Как отмечал политолог Дмитрий Евсюткин, заслугами «варяга» стала ликвидация личных корпоративных связей, политика нетерпимости к коррупции, строительство окружной дороги, финансовая поддержка возведения газопровода до Балтийска и «новоселье» крупных компаний в офшорной зоне эксклава.

Разумеется, безупречным руководство Алиханова назвать нельзя. Из минусов эксперт выделял поспешную и грубую кадровую зачистку региональных элит, что создает почву для последующей конфронтации местных финансовых старожилов с представителями команды губернатора.

«Прошлый год дал понять населению и элитам, что, с одной стороны, губернатору явно не хватает компетенции и опыта для управления регионом, особенно в условиях кризиса. С другой, стало понятно, что “молодого технократа” в Москву никто не зовет, и он собирается оставаться в регионе на второй срок, а это чревато полным игнорированием интересов местной элиты и отстранением ее от управления, земельных ресурсов и финансовых потоков», — отмечал Евсюткин.

Желание остаться в регионе на второй срок Алиханов подтвердил в интервью телеканалу RTVI.

«Я хочу избраться на второй срок для начала, да, я над этим работаю, я целюсь, конечно. Моя задача пожать то, что посеял. Вот этого времени, проведенного сейчас, — его не хватает, чтобы увидеть те плоды, которые хочешь увидеть», — сказал он.

Именно с желанием Алиханова сохранить за собой губернаторское кресло директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников и связывает попытки позиционировать его в медиа в качестве потенциального преемника действующего президента.

«Политическое будущее у него, конечно, какое-то может быть, но о президентских амбициях я бы не стал говорить. <…> На мой взгляд, это красивый пиар для работы внутри региона — сказать, что можно рассматривать [в качестве преемника], но, работая с тем или иным губернатором, очень часто можно услышать, как про него говорят, что он-то как раз и будет будущим преемником. Таких вбросов в СМИ десятки, про каждый в отдельности говорить бессмысленно», — поделился мнением эксперт с «Политикой Сегодня».

Очевидно, что политтехнологи команды Алиханова не могут проигнорировать его падающие показатели эффективности. В итоговом национальном рейтинге за 2020 год Алиханов впервые опустился в группу «догоняющих» (с 25 на 28 место). Пандемия обнажила неготовность команды калининградского начальника к серьезным вызовам.

Эпидемиологическая ситуация наложилась на скандал вокруг строительства современного онкоцентра в Калининграде за 4,2 млрд федеральных рублей. Город не получил объект в заявленный срок из-за крайне запутанной истории с генподрядчиком.

Похожая ситуация со строительством порта в Пионерском, где следствие выявило хищения на 1,6 млрд рублей. Особенно болезненно часть калининградцев отреагировала на инициативу Алиханова снести знаменитый памятник советского модернизма — Дом Советов. И вышеперечисленное, вероятнее всего, только верхушка айсберга прибалтийского региона.

Что касается перспектив преемничества, то на соответствующий вопрос в эфире RTVI Алиханов ответил предельно дипломатично. Он напомнил, что в России проживает 146 миллионов человек.

«И я думаю, что достойных сынов российского народа много. И людей, которые являются активными творческими людьми, которые любят свою родину и будут работать в ее интересах, найдется», — заявил политик.

Выборы губернатора Калининградской области пройдут в единый день голосования в 2022 году.