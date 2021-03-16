Беременных женщин предупредили об опасности бытовой химии

Обычная бытовая химия, которая есть в каждом доме, может вызвать преждевременные роды, согласно результатам нового исследования.

Обычная бытовая химия, которая есть в каждом доме, может вызвать преждевременные роды, согласно результатам нового исследования.

К компонентам, которые оказывают вредное действие, относятся полибромированные дифениловые эфиры. Их можно обнаружить в предметах мебели или в коврах.

Для исследования были взяты образцы крови 3500 беременных женщин для замера уровня ПБДЭ. В зависимости от уровня этого компонента в крови, женщин разделили на четыре группы. После этого эксперты учли и другие факторы — возраст и вредные привычки. Оказалось, что женщины с высоким уровнем ПБДЭ в крови на 75% больше подвержены возникновению преждевременных родов.

В ходе исследования ученые выяснили, что если показатель ПБДЭ в крови выше четырех нанограммов на миллилитр крови, то возрастает риск разрешения от бремени последствием кесарева сечения. Результаты были опубликованы в Журнале перинатальной медицины.