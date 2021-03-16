Навальный отказался участвовать в суде по жалобе на следователя

Суд по жалобе блогера Алексея Навального на отказ следователя возбудить уголовное дело по ситуации с его отравлением начался в 235-м гарнизонном военном суде.

Суд по жалобе блогера Алексея Навального на отказ следователя возбудить уголовное дело по ситуации с его отравлением начался в 235-м гарнизонном военном суде.

Предполагалось, что Навальный, находящийся в колонии в Покрове во Владимирской области, примет участие в процессе в формате видеосвязи, однако он заявил об отказе.

Ранее юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) Вячеслав Гримади пожаловался на "бездействие следователя" в отношении рассмотрения его заявления после госпитализации Навального. Представитель блогера ходатайствовал о возбуждении уголовного дела об отравлении — соответствующее заявление Гримади подал в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Это случилось после того, как Навальный публично обвинил сотрудников ФСБ в причастности к инциденту в самолете.