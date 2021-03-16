Петербуржец принял прохожего за "ведьму" и забил его молотком в Москве

Уроженец Петербурга до смерти избил мужчину молотком в Москве. Убийца принял свою жертву за "ведьму".

Уроженец Петербурга до смерти избил мужчину молотком в Москве. Убийца принял свою жертву за "ведьму".

Окровавленный труп мужчины обнаружили прохожие. Они сообщили в полицию, что на проезжей части лежит человек в крови. Прибывшие правоохранители нашли тело мужчины с множественными ранениями.

Просмотрев камеры наблюдения, следователи узнали, что на погибшего напал водитель каршеринга. Мужчина вышел из автомобиля и начал избивать прохожего. Потерпевший упал на землю, тогда злоумышленник достал строительный молоток и десять раз ударил жертву.

Пострадавший скончался от смертельных травм. Правоохранители оперативно задержали убийцу. Им оказался уроженец Петербурга. Задержанный пояснил, что убил мужчину, потому что думал, что он "ведьма", сообщает РЕН ТВ.