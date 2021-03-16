Вложения России в американский госдолг увеличились

Статистическими данными о повышении объема инвестиций поделились в Минфине США.

Статистическими данными о повышении объема инвестиций поделились в Минфине США.

ТАСС, ссылаясь на данные Министерства финансов США, сообщает о повышении количества российских вложений в US Treasuries с 6,011 млрд долларов до 6,145 млрд долларов в январе.

Согласно документам ведомства, Россия нарастила долю в долгосрочных облигациях. Так, в декабре прошлого года на них приходилось 1,2 млрд, а сейчас уже порядка 2,7 млрд долларов. Размер краткосрочных вложений, напротив, сократился с 4,8 млрд до 3,4 млрд долларов.

Резкое сокращение российских вложений в государственные облигации США наблюдалось в марте 2020 года: тогда Россия уменьшила объем вложений с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд долларов. До уровня 6,85 млрд долларов он был восстановлен уже в апреле с помощью инвестиций в краткосрочные облигации.