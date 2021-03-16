Минобороны РФ поставит зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" на Дальний Восток

Зенитные подразделения Восточного военного округа получат новейшие ЗРК "Тор-М2", такое решение приняло Министерство обороны России.

Зенитные подразделения Восточного военного округа получат новейшие ЗРК "Тор-М2", такое решение приняло Министерство обороны России.

ЗРК "Тор-М2" отличается от предыдущего поколения наличием новой зенитной ракеты 9М338К. Сразу 16 таких ракет смогли разместить на новом комплексе. Дальность поражения ЗРК увеличилась до 16 км, а высота — до 10 км.

"Укрепление восточных рубежей можно считать реакцией на рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В любом случае это своевременный и важный шаг, особенно актуальный на фоне заявлений о возможном размещении американских ракет в Японии", — заявил военный эксперт Василий Кашин в своем интервью "Известиям".

У "Тор-М2" уже успели модернизировать средства связи, а также он получил возможность широкополосного подключения к командным пунктам. Зенитный комплекс может засечь цель на расстоянии около 32 километров. Также модульная конструкция ЗРК позволяет использовать разные виды шасси.