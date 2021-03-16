Российский поисковик будут предустанавливать на гаджетах компании Apple

Компания Apple начнет предустанавливать российский поисковик на продаваемые в стране iPhone и iPad.

Компания Apple начнет предустанавливать российский поисковик на продаваемые в стране iPhone и iPad.

Информацию подтвердил источник в Минцифры и в российском офисе компании. При включении гаджета пользователю будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка. Также можно отказаться от этой услуги.

На данный момент с компанией ведут обсуждение о создании в App Store подборки перспективных российских приложений. В Apple заявили, что они соблюдают местные законы, и все приложения проверяются на соответствие стандартам конфиденциальности, безопасности и содержания, передает газета "Ведомости".