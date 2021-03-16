ФАН и медиацентр "Патриот" обсудят историю воссоединения Крыма с Россией

Прямой эфир на тему "Крым. Возвращение домой" 16 марта проведут ФАН и Медиагруппа "Патриот".

Прямой эфир на тему "Крым. Возвращение домой" 16 марта проведут ФАН и Медиагруппа "Патриот".

Российская Федерация отмечает седьмую годовщину со дня официального присоединения Крымского полуострова к составу государства. Именно 16 марта в 2014 году на территории республики состоялся всенародный референдум, в ходе которого крымчане высказали свою однозначную позицию по этому вопросу.

В прямом эфире эксперты детально вспомнят историю этого исторического события. Обсудят, какие угрозы исходили со стороны Киева, где состоялся антиконституционный захват власти. Проведут анализ изменений, которые произошли на полуострове с момента его нахождения в составе Российской Федерации.