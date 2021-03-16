Глава МИД Украины рассказал об отношениях с США

Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на заявления СМИ, диалог между странами есть.

Судить об отношениях Украины с новой администрацией США по одному лишь несостоявшемуся личному разговору президентов не стоит. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Поводом для публичного заявления послужила публикация американской газеты The Washington Post. Журналисты в статье обвинили президента Украины Владимира Зеленского в торможении борьбы с коррупцией в стране, заявив, что Байден ждет от него большую приверженность этому процессу.

Глава украинской дипломатии ответил, что СМИ имеют право на собственный взгляд и большое количество «конспирологических теорий» — это нормально для события подобного масштаба. Но, вопреки мнению американских журналистов, отношения между странами развиваются и диалог «по всему спектру вопросов» есть.

«Я провел телефонный разговор с государственным секретарем США уже в первые недели его пребывания в должности. Вскоре после этого провели разговор и министры обороны Украины и США», — напомнил Кулеба.

По словам главы МИД Украины, обвинять Зеленского в нерешительности нельзя, ведь за последние месяцы он сделал такие шаги, о которых в предыдущие годы другие «даже не решались говорить». Речь, судя по всему, идет о закрытии трех оппозиционных телеканалов, связанных с известным своей пророссийской позицией политиком Виктором Медведчуком, а также попытке провести судебную реформу через парламент и возбуждение уголовных дел против бывших руководителей крупнейшего в стране «ПриватБанка».

«Сигналы, которые мы получаем от американской стороны после принятия этих решений, диаметрально противоположные предположению американских и украинских журналистов. Наши партнеры считают их долгожданными шагами, которые демонстрируют преданность руководства Украины реформам», – заключил дипломат.

Ранее Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, что Украина хочет последовать примеру Евросоюза и вскоре начнет создавать онлайн-посольства в мире. В период пандемии это позволит дипломатам физически находиться в Киеве, но продолжать выполнять свои функции за границей.